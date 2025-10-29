Шовковський прокоментував вольову перемогу "Динамо" над "Шахтарем" у Кубку України

Олександр Шовковський / © ФК Динамо Київ

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський відповів на запитання журналістів на пресконференції після матчу з донецьким "Шахтарем" в 1/8 фіналу Кубка України сезону-2025/26.

Поєдинок на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершився вольовою перемогою "біло-синіх" з рахунком 2:1 .

На гол Луки Мейрелліша підопічні Шовковського відповіли точними ударами Андрія Ярмоленка та Едуардо Герреро, вийшовши до чвертьфіналу турніру.

"Передусім, вітаю всіх вболівальників "Динамо" з перемогою, з виходом до наступного раунду. Ми перемогли нашого принципового суперника, ця перемога дуже важлива.

Безумовно, в першому таймі було дуже багато поваги до гравців "Шахтаря". Ми не грали так агресивно, як домовлялися. У другому таймі ми вже грали, не скажу, що більш ризиковано, але трохи перебудували взаємодії на полі під час організації оборони, особливо коли суперник починав атаки від воріт.

Але ще перед грою ми акцентували увагу гравців на тому, що успіх дається сміливим, для цього треба бути рішучим, бути першим на м'ячі, треба бути впевненими у своїх діях, грати без зайвих емоцій, тому що зайві емоції іноді можуть заважати. У сьогоднішній грі у першому вони грали не на нашу користь. У другому таймі, коли ми вже пропустили, ми вже були більш впевнені у своїх діях і чудово розуміли, що треба робити. Успіх – невід'ємна складова наполегливості, впевненості, сміливості. Сміливим усміхається успіх, перемога і фортуна. Але це все треба заслужити своїми бажанням, роботою і внеском у дії команди. За другий тайм, безумовно – подяка гравцям. Перший тайм будемо передивлятися, готуватися до наступних матчів", – цитує Шовковського офіційний сайт "Динамо".

Вибивши донеччан з національного Кубка, "Динамо" перервало серію без перемог у матчах проти "Шахтаря", яка тривала від квітня 2021 року.

Нагадаємо, вже в наступному матчі "Шахтар" і "Динамо" знову зійдуться в очній дуелі – в неділю, 2 листопада, донеччани та кияни зіграють у Львові в межах 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).