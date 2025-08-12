ТСН у соціальних мережах

Шовковський прокоментував виліт "Динамо" від "Пафоса" з кваліфікації Ліги чемпіонів

"Біло-сині" двічі програли чемпіону Кіпру.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Шовковський

Олександр Шовковський / © ФК Динамо Київ

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський відповів на запитання журналістів на пресконференції після матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому кияни поступилися кіпрському "Пафосу" з рахунком 0:2.

– Чи здивував вас чимось "Пафос" у сьогоднішній грі?

– Мене більше здивувала наша гра.

– Яку ланку в "Динамо" ви зараз вважаєте найслабшою?

– Нам потрібно підсилювати усі ланки. Якщо ми говоримо про команду, то потрібно брати до уваги те, що вона складається з гравців нашої академії та з українських виконавців. Щоб грати на найвищому рівні, треба дуже відчутно посилюватися. Тому що ми поступаємося як індивідуально, так і в командних діях. І це сьогодні було видно.

– Яка ситуація з Денисом Поповим? Як він почувається?

– Його турбує литковий м'яз, він відчув його і попросив заміну. Він нам про це повідомив, і ми вже були готові до того, що у нього може виникнути проблема, – цитує Шовковського офіційний сайт "Динамо".

Зазначимо, що в першому матчі, який відбувся у польському Любліні, чемпіон України програв володарю "золота" чемпіонату Кіпру з рахунком 0:1.

Тож поступившись "Пафосу" з рахунком 0:3 за сумою двох зустрічей, "Динамо" вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів і продовжить виступи в раунді плейоф відбору Ліги Європи.

У боротьбі за місце в основному етапі Ліги Європи "біло-сині" позмагаються з переможцем протистояння "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль). У першому матчі ізраїльський колектив у гостях виграв з рахунком 2:1. Поєдинок-відповідь відбудеться 14 серпня, о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Динамо" стартувало в єврокубках з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де двічі розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Завдяки цьому підопічні Шовковського гарантували собі єврокубкову осінь – потрапляння щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.

