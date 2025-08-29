Шовковський прокоментував виліт "Динамо" з кваліфікації Ліги Європи

Олександр Шовковський / © ФК Динамо Київ

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський відповів на запитання журналістів на пресконференції після матчу-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи проти ізраїльського "Маккабі" Тель-Авів, у якому "біло-сині" перемогли з рахунком 1:0, але поступилися 2:3 за сумою двох зустрічей.

– "Динамо" вибуло спочатку з Ліги чемпіонів, а потім й з Ліги Європи, поступившись далеко не найсильнішим командам. Хто, на ваш погляд, винен у такому результаті?

– Ми поступилися команді, яка буде грати в основному етапі Ліги Європи. Якщо ви вважаєте її недостатньо сильною… Безумовно, результат залежить від головного тренера та дій команди на футбольному полі. Якщо говорити про сьогоднішнє протистояння, ми програли його у першому матчі після вилучення та помилок, яких припустилися, коли пропустили два м'ячі. Мали нагоду сьогодні відіграти це відставання, але нам не вистачило індивідуальної майстерності під час реалізації. Тому маємо такий результат.

Ви кажете, що ми жодного разу не програли "Маккабі" Тель-Авів у попередніх зустрічах, але не можна порівнювати ті часи з нинішніми, коли в країні йде війна. Сьогодні вночі був один із найсильніших обстрілів України, внаслідок якого загинуло на цей момент 23 людини, і завали продовжують розбирати. Коли ми прокинулися зранку, найперше читали та дивилися новини, спілкувалися зі своїми близькими та мали грати у такій ситуації. Ви порівнюєте зовсім різні часи та ігри з "Маккабі", які були 10 років тому і більше. Я вважаю, що це неправильно.

Якщо ви помітили, сьогодні ми вийшли на поле з пов'язками на руках на знак підтримки наших людей та пошани, оскільки у п'ятницю в Києві оголошено день жалоби.

– Не зовсім зрозумілою була ситуація з виходом на поле Миколи Шапаренка, що сталося в тій ситуації?

– У кожного футболіста є певні забобони. Наскільки я зрозумів, суддя не випустив його на поле через те, що у нього на руці був амулет, який дуже важливий для нього. Тому ми не змогли зробити дві заміни одразу, хоча наш гравець, замість якого мав вийти Микола, вийшов з поля. Якби таки провели цю заміну, втратили б слот, а він був у нас останнім.

– Які плани у "Динамо" на виступ у Лізі конференцій, які завдання стоять перед командою, адже вона вперше гратиме у цьому турнірі?

- На кожен матч ми будемо налаштовуватися та максимально робити усе можливе. Відзавтра ми готуватимемося до матчу чемпіонату України, потім буде невелика пауза, під час якої у нас буде можливість спокійно подивитися на ситуацію. Вже майже два місяці відтоді, як ми виїхали з Києва, і ще не поверталися", – цитує Шовковського офіційний сайт "Динамо".

Таким чином, "Динамо" виступить в основному етапі Ліги конференцій. Ізраїльський клуб вийшов до основної стадії Ліги Європи.