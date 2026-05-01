Проспорт
Проспорт
Шовковський зізнався, чи пропонували йому очолити збірну України після відходу Реброва

Екстренер "Динамо" відповів на запитання, чи готовий очолити національну команду.

Максим Приходько
Олександр Шовковський / © ФК Динамо Київ

Легендарний воротар і колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський розповів, чи пропонували йому очолити збірну України після відходу Сергія Реброва.

У коментарі для ТСН Гламур 51-річний фахівець зізнався, що з ним ніхто не контактував щодо можливого призначення керманичем національної команди.

"Стосовно вибору тренера, зі мною ніхто не контактував, тому я не можу про це нічого вам сказати", — заявив Шовковський.

Також Олександр відповів на запитання, чи хотів би очолити збірну України.

"У житті буває багато різноманітних бажань. Хочеш розсмішити бога — треба розповісти йому про свої плани на майбутнє. Мої бажання залишаються при мені принаймні до того моменту, поки вони не здійсняться", — сказав Шовковський.

Крім того, він висловив впевненість у тому, що наступний головний тренер "синьо-жовтих" зробить усе можливе для того, щоб футбол в Україні був на високому рівні.

"Я впевнений у тому, що наступний керманич збірної зробить все можливе для того, щоб футбол в Україні був на високому рівні. Але ми маємо враховувати, що в країні відбувається війна. І я вже казав, що, на мій погляд, треба дві речі задля того, щоб наша збірна грала на високому рівні і досягала високих результатів.

Перше — зробити так, щоб чемпіонат України входив до топ-5 у Європі. На сьогоднішній момент це неможливо.

Другий варіант — щоб багато гравців грали в топ-5. Це набагато простіше, але для цього треба, щоб рівень футболу в Україні був на високому рівні і наших гравців запрошували до команд, які грають в топ-5. Тоді ми будемо конкурентоспроможними", — сказав Шовковський.

Нагадаємо, що Шовковський перебуває без роботи від кінця листопада минулого року, коли його звільнили з посади головного тренера "Динамо". СаШо очолював "біло-синіх" від осені 2023 року й привів команду до титулу чемпіона України в сезоні-2024/25.

Раніше повідомлялося, що головними кандидатами на посаду головного тренера збірної України є екстренер "Металіста" і "Дніпра" Мирон Маркевич, а також італієць Андреа Мальдера, який від 2016 до 2021 року працював асистентом Андрія Шевченка у збірній України.

Напередодні стало відомо, що збірна України зіграє товариський матч проти Данії. Поєдинок відбудеться 7 червня в данському місті Оденсе. Хто керуватиме "синьо-жовтими" в цьому спарингу, поки що невідомо.

