"Схоже на реванш з Джошуа": Усик нокаутував талісмана клубу НБА (відео)

Бик Бенні не зміг встояти проти українця.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) жартома нокаутував Бика Бенні - маскота баскетбольного клубу НБА "Чикаго Буллз".

Це сталося ще у жовтні 2019 року, а зараз про цю ситуацію згадали на сторінці спільного бренду Усика та Ломаченка в Instagram.

Українець провів дуель поглядів з маскотом, після чого жартома завдав удару в щелепу "супернику". Бенні вдав, що не зміг встояти на ногах і впав. Олександр же почав відраховувати нокаут.

"Бика завалив", "Схоже на реванш з Джошуа", "Що за цирк", "Це Ф’юрі від нього отримав нокаут", - пишуть читачі у коментарях.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Читайте також:

"У будь-який час, у будь-якому місці": Усик готується до реваншу з Джошуа у засніжених Карпатах (відео)

Усик - Джошуа: букмекери визначили фаворита бою-реваншу

"Він знає, що йому потрібно для перемоги": британський боксер зробив прогноз на реванш Усик - Джошуа