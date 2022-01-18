"Схоже на реванш з Джошуа": Усик нокаутував талісмана клубу НБА (відео)

Бик Бенні не зміг встояти проти українця.
Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) жартома нокаутував Бика Бенні - маскота баскетбольного клубу НБА "Чикаго Буллз".
Це сталося ще у жовтні 2019 року, а зараз про цю ситуацію згадали на сторінці спільного бренду Усика та Ломаченка в Instagram.
Українець провів дуель поглядів з маскотом, після чого жартома завдав удару в щелепу "супернику". Бенні вдав, що не зміг встояти на ногах і впав. Олександр же почав відраховувати нокаут.
"Бика завалив", "Схоже на реванш з Джошуа", "Що за цирк", "Це Ф’юрі від нього отримав нокаут", - пишуть читачі у коментарях.
У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.
Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.
- В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
Читайте також:
"У будь-який час, у будь-якому місці": Усик готується до реваншу з Джошуа у засніжених Карпатах (відео)
Усик - Джошуа: букмекери визначили фаворита бою-реваншу
"Він знає, що йому потрібно для перемоги": британський боксер зробив прогноз на реванш Усик - Джошуа