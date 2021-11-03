"Схоже, що голів в ЛЧ цього року в "Динамо" не буде": реакція соцмереж на невдачу киян проти "Барселони"

"Схоже, що голів в ЛЧ цього року в "Динамо" не буде": реакція соцмереж на невдачу киян проти "Барселони"

"Біло-сині" знову не забили та, як наслідок, знову залишилися без набраних очок.

Київське "Динамо" у рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зазнало вдома поразки від іспанської "Барселони" з рахунком 1:0 .

Після матчу вболівальники знову залишилися розчаровані тим, що підопічні Мірчи Луческу пішли з поля без забитих голів. Утім, деяким гра у виконанні "біло-синіх" сподабалася.

До вашої уваги коментарі деяких із них.

У паралельному поєдинку групи E мюнхенська "Баварія" на домашній арені розгромила лісабонську "Бенфіку" з рахунком 5:2 .

. Після четвертого туру "Баварія" очолює квартет Е з 12 балами у своєму активі. На другому місці - "Барселона" (6 очок). На третьому - "Бенфіка" (4 пункти). "Динамо" - останнє з одним набраним балом.

Наступний, 5-й, тур буде зіграно 23-24 листопада.

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