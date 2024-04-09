Штовхнув суперника та замахнувся на арбітра: Роналду заробив вилучення у Саудівській Аравії (відео)

Зірковий форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду був вилучений у півфінальному матчі Суперкубка Саудівської Аравії проти "Аль-Хіляля".

Інцидент трапився наприкінці поєдинку за рахунку 2:0 на користь "Аль-Хіляля". Португалець намагався швидко вкинути м'яч з ауту та ліктем відштовхнув суперника, після чого той впав на газон.

¡Cristiano Ronaldo es expulsado! Y CR7 no oculta todo su enfado con el árbitro. #SSCenFOX pic.twitter.com/OCwbillPj5 — FOX Deportes (@FOXDeportes) April 8, 2024

Cristiano Ronaldo has lost the plot hasn’t he pic.twitter.com/xxmRTWVJV0 — EPL Bible (@EPLBible) April 9, 2024

За таку поведінку арбітр покарав Роналду червоною карткою. Це ще дужче розлютило Кріштіану, який навіть замахнувся на рефері кулаком.

AL HILAL REFEREE SEND OFF RONALDO.



pic.twitter.com/gTTiYAPtcj — CristianoXtra (@CristianoXtra_) April 8, 2024

Після вилучення португальця "Аль-Наср" у меншості скоротив відставання завдяки голу Садіо Мане, однак забити ще та перевести гру до екстратаймів уже не зумів. Матч закінчився поразкою команди Роналду з рахунком 1:2.

Головний тренер "Аль-Насра" Луїш Каштру прокоментував епізод з червоною карткою Роналду. Він вважає, що його підопічного вилучили несправедливо.

"Важко говорити про інцидент, у якому Роналду отримав червону картку. Ми бачили раніше моменти у сезоні, коли Кріштіану провокували. І після перегляду деяких кадрів вважаю, що Роналду не заслуговував на вилучення, суперник "зіграв". Контакт між ними був незначним", – цитує слова Каштру Goal.com.

Зазначимо, що цього сезону Роналду провів 37 матчів за "Аль-Наср" у всіх турнірах, забив 36 голів і зробив 12 асистів.

"Аль-Хіляль" вийшов до фіналу Суперкубка Саудівської Аравії, де позмагається за трофей з "Аль-Іттіхадом", за який виступає колишній форвард мадридського "Реала" Карім Бензема.

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