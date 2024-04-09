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Штовхнув суперника та замахнувся на арбітра: Роналду заробив вилучення у Саудівській Аравії (відео)

Штовхнув суперника та замахнувся на арбітра: Роналду заробив вилучення у Саудівській Аравії (відео)

Кріштіану Роналду / Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN

Команда Кріштіану не змогла вийти до фіналу Суперкубка Саудівської Аравії.

Зірковий форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду був вилучений у півфінальному матчі Суперкубка Саудівської Аравії проти "Аль-Хіляля".

Інцидент трапився наприкінці поєдинку за рахунку 2:0 на користь "Аль-Хіляля". Португалець намагався швидко вкинути м'яч з ауту та ліктем відштовхнув суперника, після чого той впав на газон.

За таку поведінку арбітр покарав Роналду червоною карткою. Це ще дужче розлютило Кріштіану, який навіть замахнувся на рефері кулаком.

Після вилучення португальця "Аль-Наср" у меншості скоротив відставання завдяки голу Садіо Мане, однак забити ще та перевести гру до екстратаймів уже не зумів. Матч закінчився поразкою команди Роналду з рахунком 1:2.

Головний тренер "Аль-Насра" Луїш Каштру прокоментував епізод з червоною карткою Роналду. Він вважає, що його підопічного вилучили несправедливо.

"Важко говорити про інцидент, у якому Роналду отримав червону картку. Ми бачили раніше моменти у сезоні, коли Кріштіану провокували. І після перегляду деяких кадрів вважаю, що Роналду не заслуговував на вилучення, суперник "зіграв". Контакт між ними був незначним", – цитує слова Каштру Goal.com.

Зазначимо, що цього сезону Роналду провів 37 матчів за "Аль-Наср" у всіх турнірах, забив 36 голів і зробив 12 асистів.

"Аль-Хіляль" вийшов до фіналу Суперкубка Саудівської Аравії, де позмагається за трофей з "Аль-Іттіхадом", за який виступає колишній форвард мадридського "Реала" Карім Бензема.

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