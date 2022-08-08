Штурм - Динамо: де дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів і прогнози букмекерів

У вівторок, 9 серпня, київське "Динамо" проведе другий поєдинок 3-го відбіркового ранду Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти австрійського "Штурму".

Перший матч між "біло-синіми" та віцечемпіоном Австрії відбувся 3 серпня в Польщі та завершився мінімальною перемогою українського колективу з рахунком 1:0.

Поєдинок у відповідь команди проведуть у вівторок, 9 серпня, у Граці на стадіоні "Меркур-Арена". Початок гри - о 21:30 за київським часом.

Де дивитися матч Штурм - Динамо

Протистояння київського і австрійського клубів транслюватимуть на OTT-сервісі setantasports.com. Також цю гру з 10-хвилинним запізненням покаже 2+2. Текстова онлайн-трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Крім того, подивитись матч "Штурм" - "Динамо" можна на платформі "Київстар ТБ".

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Прогнози букмекерів на матч Штурм - Динамо

Невеличким фаворитом цієї зустрічі є господарі. Так, коефіцієнт на перемогу "Штурму" оцінюється в 2,37. Нічия - 3,26. Перемога "біло-синіх", своєю чергою, дорівнює 3,03.