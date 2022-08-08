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Штурм - Динамо: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Дата публікації
Перегляди
360
Час на прочитання
2 хв
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Штурм - Динамо: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж поєдинку-відповіді 3-го відбіркового ранду Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між київським "Динамо" та австрійським "Штурмом".

Перший матч між "біло-синіми" та віцечемпіоном Австрії відбувся 3 серпня в Польщі та завершився мінімальною перемогою українського колективу з рахунком 1:0.

Поєдинок у відповідь команди проведуть у вівторок, 9 серпня, у Граці на стадіоні "Меркур-Арена". Початок гри - о 21:30 за київським часом.

Подивитись матч "Штурм" - "Динамо" можна на платформі "Київстар ТБ".

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До вашої уваги текстова онлайн-трансляція другого поєдинку між українським і австрійським клубами.

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Стаття з добірки новин:
Ліга чемпіонів УЄФА
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
360
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