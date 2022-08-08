Штурм - Динамо: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж поєдинку-відповіді 3-го відбіркового ранду Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між київським "Динамо" та австрійським "Штурмом".

Перший матч між "біло-синіми" та віцечемпіоном Австрії відбувся 3 серпня в Польщі та завершився мінімальною перемогою українського колективу з рахунком 1:0.

Поєдинок у відповідь команди проведуть у вівторок, 9 серпня, у Граці на стадіоні "Меркур-Арена". Початок гри - о 21:30 за київським часом.

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У другому раунді відбору кияни пройшли турецький "Фенербахче" ;

; Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Штурм" вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де за путівку до групового етапу позмагається з сильнішим у дуелі "Бенфіка" (Португалія) - "Мітьюлланд" (Данія) ;

; Невдаха двоматчевої зустрічі між "Динамо" та "Штурмом" одразу потрапить до групового етапу Ліги Європи.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція другого поєдинку між українським і австрійським клубами.