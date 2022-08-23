Бенфіка - Динамо - 3:0: онлайн-трансляція матчу плейоф Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж поєдинку-відповіді ранду плейоф Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між київським "Динамо" та португальською "Бенфікою".

У вівторок, 23 серпня, київське "Динамо" проведе другий поєдинок раунду плейоф відбору Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/23 проти португальської "Бенфіки".

Перший матч між київським і лісабонським клубами завершився поразкою підопічних Мірчі Луческу з рахунком 0:2.

Матч-відповідь раунду плейоф кваліфікації між "Бенфікою" та "Динамо" відбудеться у вівторок, 23 серпня, на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Бенфіка" отримає право виступити в груповому раунді Ліги чемпіонів. Невдаха зіграє в груповому етапі Ліги Європи.

На шляху до раунду плейоф відбору Ліги чемпіонів-2022/23 кияни перемогли турецький "Фенербахче" та австрійський "Штурм". Своєю чергою, лісабонський клуб розібрався з данським "Мітьюлландом".