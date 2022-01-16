Шукає новий клуб: зірковий український футболіст близький до відходу з "Шахтаря"

Євген Коноплянка не полетів з командою на тренувальний збір.
Півзахисник "Шахтаря" Євген Коноплянка найближчим часом може залишити донецький клуб.
32-річний вінгер не вирушив з "гірниками" на перший тренувальний збір до Туреччини.
Як повідомили Tribuna.com у "Шахтарі", Євген не поїхав з командою на збір, бо займається пошуком нового клубу.
- Коноплянка приєднався до "помаранчево-чорних" у вересні 2019 року, перейшовши з німецького "Шальке".
- Цього сезону він провів лише два матчі у футболці "гірників". Хавбек востаннє виходив на поле в офіційному поєдинку аж у серпні.
- Контракт Коноплянки з "Шахтарем" закінчується у червні 2022 року.
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