Швеція - Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч плейоф Євро-2020

"Синьо-жовті" вперше в історії битимуться за вихід у чвертьфінал континентальної першості.
У вівторок, 29 червня, збірна України проведе матч 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020. Суперником підопічних Андрія Шевченка буде команда Швеції.
Поєдинок відбудеться в шотландському Глазго, куди українська збірна вже прибула. Розсудить зустріч на стадіоні "Гемпден Парк" досвідчений італієць Даніеле Орсато. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Зазначимо, що наша збірна вперше в історії зіграє в плейоф чемпіонатів Європи. "Синьо-жовті" втретє беруть участь у фінальному турнірі континентальної першості, але в 2012-му та 2016 роках не могли подолати груповий етап.
Де дивитися матч Швеція - Україна
У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть телеканали "Україна", і "Футбол 1". ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Швеція - Україна.
Прогнози букмекерів на матч Швеція - Україна
Букмекери більше вірять у цьому протистоянні в суперника команди Андрія Шевченка. На перемогу шведів в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 2.51. Нічия - 3.25. Успіх нашої збірної - 3.15.
На вихід скандинавів до наступного раунду плейоф можна поставити з коефіцієнтом 1.74. На те, що збірна України стане чвертьфіналістом Євро-2020, коефіцієнт становить 2.20.
- Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах.
- Шведи з 7 балами виграли групу E. Саме перемога скандинавів над Польщею в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу.
- Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.
Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський побажав нашій збірній перемоги в матчі Євро-2020 і пожартував про Швецію.