Швеція - Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч плейоф Євро-2020

Швеція - Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч плейоф Євро-2020

"Синьо-жовті" вперше в історії битимуться за вихід у чвертьфінал континентальної першості.

У вівторок, 29 червня , збірна України проведе матч 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020. Суперником підопічних Андрія Шевченка буде команда Швеції.

Поєдинок відбудеться в шотландському Глазго, куди українська збірна вже прибула. Розсудить зустріч на стадіоні "Гемпден Парк" досвідчений італієць Даніеле Орсато. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що наша збірна вперше в історії зіграє в плейоф чемпіонатів Європи. "Синьо-жовті" втретє беруть участь у фінальному турнірі континентальної першості, але в 2012-му та 2016 роках не могли подолати груповий етап.

Де дивитися матч Швеція - Україна

У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть телеканали "Україна", і "Футбол 1". ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Швеція - Україна.

Прогнози букмекерів на матч Швеція - Україна

Букмекери більше вірять у цьому протистоянні в суперника команди Андрія Шевченка. На перемогу шведів в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 2.51. Нічия - 3.25. Успіх нашої збірної - 3.15.

На вихід скандинавів до наступного раунду плейоф можна поставити з коефіцієнтом 1.74. На те, що збірна України стане чвертьфіналістом Євро-2020, коефіцієнт становить 2.20.

Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах.

з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах. Шведи з 7 балами виграли групу E. Саме перемога скандинавів над Польщею в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу.

в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу. Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський побажав нашій збірній перемоги в матчі Євро-2020 і пожартував про Швецію.

Євро-2020: українська збірна вперше в історії зіграє в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи

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