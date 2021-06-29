Швеція — Україна: "Нафтогаз" назве свердловину іменем Шевченка в разі перемоги нашої збірної

"Нафтогаз" пообіцяв у випадку перемоги над шведами назвати найпотужнішу українську свердловину ім’ям головного тренера збірної.

НАК "Нафтогаз України" долучився до всеукраїнського флешмобу на підтримку збірної України напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2020 з національною командою Швеції.

Про це інформує пресслужба компанії.

"Нафтогаз" пообіцяв у випадку перемоги над шведами назвати найпотужнішу українську свердловину ім’ям головного тренера Андрія Шевченка.

У компанії пригадали, що саме дубль Шеви приніс Україні перемогу у попередній зустрічі зі швецькою командою, яка відбулася на Євро-2012.

"На гру зі шведами у нас хороша вдача: на Євро-2012 дубль Андрія Шевченка приніс нам перемогу 2: 1", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 червня , збірна України зіграє матч 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу-2020 (Євро-2020). Підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з національною командою Швеції. Українці вперше у своїй історії зіграють у плейоф Чемпіонатів Європи.

Євро-2020: футбольна збірна України вперше в історії зіграє у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи

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