Швеція - Україна: що сказав Шевченко на фінальній пресконференції перед битвою 1/8 фіналу Євро-2020

Швеція - Україна: що сказав Шевченко на фінальній пресконференції перед битвою 1/8 фіналу Євро-2020

До важливої гри залишається трохи більше доби.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував майбутній матч 1/8 фіналу Євро-2020 з національною командою Швеції.

"Стосовно кадрової ситуації: Зубков продовжує відновлення, інші гравці здорові. Сьогодні буде передігрове тренування, а завтра дуже важлива гра. Ми до неї готові.

Команда дуже добре зіграла у двох перших матчах на Євро, у третьому не вдалося те, що ми планували. Але ми вийшли із групи, як і розраховували. У нас є попереду поєдинок, щоб реабілітувати себе.

Команда зробить все для позитивного результату, буде намагатися грати на межі своїх можливостей. Виправдовуватися і дарувати якісь обіцянки ніхто не буде. Ми готуємося і хочемо провести хороший поєдинок.

Я не думаю, що Швеція дуже сильно буде змінювати свій стиль. У них два непоганих нападники, які прекрасно рухаються. Швеція може пресингувати, може і відходити, і діяти агресивно. Ми готові до будь-якого сценарію.

Ми повинні бути обережні в першу чергу на стандартах, оскільки Швеція добре їх використовує. Важливо вигравати підбори, буде багато силової боротьби. Також важливо добре атакувати", - сказав Шевченко.

Матч Швеція - Україна відбудеться у вівторок, 29 червня. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт детально висвітлює ситуацію довколо першої в історії гри нашої збірної в плейоф чемпіонатів Європи та проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах.

з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах. Шведи з 7 балами виграли групу E. Саме перемога скандинавів над Польщею в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу.

в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу. Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.

Євро-2020: українські футболісти вперше у своїй історії зіграють в 1/8 фіналу

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