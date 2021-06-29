Швеція — Україна: штаб національної збірної підсилили фахівці з "Манчестер Сіті"

Їх рекомендував гравець збірної і "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко.

Напередодні Євро-2020 до тренерського штабу нашої збірної приєдналися фахівці з "Манчестер Сіті". Вони відповідають за відновлення та реабілітацію гравців.

Про це розповів журналіст Роман Бебех в YouTube-каналі "Бомбардир".

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За його словами, фахівців рекомендував гравець збірної і "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко.

"Олександр Зінченко порадив людей, які відповідають за реабілітацію футболістів з "Манчестер Сіті". Вони приїхали з Англії і зараз перебувають з нашою командою. Вони допомагають у відновленні — щоб наші гравці швидше відновлювалися, щоб підняти їхній фізичний стан", — зазначив журналіст.

Бебех нагадав слова президента УАФ Андрія Павелка про те, що цей тренерський штаб збірної, напевно, найдорожчий в історії України.

"Тренерський штаб дійсно великий. Там працюють люди з Іспанії, Італії, Англії", — підсумував журналіст.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 червня , збірна України зіграє матч 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу-2020 (Євро-2020). Підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з національною командою Швеції. Українці вперше у своїй історії зіграють у плейоф Чемпіонатів Європи.

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