Швеція - Україна: стало відомо, хто обслужить історичний матч "синьо-жовтих" у плейоф Євро-2020

Поєдинок відбудеться 29 червня у Глазго.

УЄФА призначив арбітрів на матч 1/8 фіналу Євро-2020 між збірними Швеції та України, який відбудеться у вівторок, 29 червня , на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго (Шотландія).

Головним рефері поєдинку буде досвідчений 45-річний італієць Даніеле Орсато. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Алесандро Джіаллантіні та Фабіано Преті.

Четвертий арбітр - Давіде Маса. Судді VAR - Массіміліано Ірраті, Марко Ді Белло, Філіппо Мелі, Паоло Валері.

Зазначимо, що на Євро-2020 Орсато вже судив матчі Англія - ​​Хорватія (1:0) та Іспанія - Польща (1:1). У першому поєдинку італієць показав чотири жовті картки. У другому - шість, та призначив пенальті у ворота поляків, який іспанці не реалізували.

Матч Швеція - Україна розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт детально висвітлюватиме ситуацію довколо першої в історії гри нашої збірної в плейоф чемпіонатів Європи та проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах.

з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах. Шведи з 7 балами виграли групу E. Саме перемога скандинавів над Польщею в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу.

в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу. Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.

Євро-2020: українська збірна вперше в історії зіграє в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання