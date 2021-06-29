Швеція - Україна: Світоліна перед грою вбралася у футболку збірної, від якої "бомбило" у росіян

Найкраща тенісистка країни висловила підтримку головній футбольній команді.
Перша ракетка України Еліна Світоліна вирішила підтримати збірну України перед матчем 1/8 фіналу Євро-2020 з національною командою Швеції.
26-річна тенісистка одягнула нову футболку "синьо-жовтих" , на якій зображена карта країни включно з Кримом та напис "Слава Україні". Відповідні фотографії п'ята ракетка планети опублікувала у себе в Instagram.
"Слава Украïнi!", - додала Еліна під патріотичними світлинами.
Поєдинок Швеція - Україна розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу.
Дивіться також: Євро-2020: хто вже вийшов до 1/4 фіналу
Нагадаємо:
- Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора: у російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України.
- УЄФА заявив, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає жодних підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.
- Утім, згодом УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку Російського футбольного союзу (РФС) і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава".
- Українська асоціація футболу (УАФ) вела переговори з УЄФА, щоб залишити патріотичне гасло. Виконком Української асоціації футболу затвердив гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!" офіційними футбольними символами України.
- У підсумку, УЄФА зобов'язав збірну України прикрити напис "Героям слава!" на футболках під час Євро-2020. Президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що гасло "Героям слава" буде розміщене на внутрішньому боці футболки всередині карти України та Тризубу.