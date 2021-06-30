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Швеція — Україна: хто став найкращим гравцем матчу за версією УЄФА

Швеція — Україна: хто став найкращим гравцем матчу за версією УЄФА

Офіційний сайт УЄФА

Також Зінченко став наймолодшим автором гола України на турнірах Євро.

Півзахисник збірної України та англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко був визнаний УЄФА найкращим гравцем матчу зі Швецією, в якому українці отримали історичну перемогу і потрапили до 1/4 Євро-2020.

Про це повідомляє преслужба Чемпіонату Європи.

На 27-й хвилині Зінченко відкрив рахунок після передачі Андрія Ярмоленка. Таким чином він став наймолодшим автором гола України на турнірах Євро. На момент взяття воріт Зінченку виповнилося 24 повних років і 196 днів.

А на 121-й хвилині віддав він віддав вирішальний результативний пас Артему Довбику.

Нагадаємо, що збірна України у феєричному матчі обіграла Швецію і вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020.

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