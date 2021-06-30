Швеція — Україна: хто став найкращим гравцем матчу за версією УЄФА

Швеція — Україна: хто став найкращим гравцем матчу за версією УЄФА

Також Зінченко став наймолодшим автором гола України на турнірах Євро.

Півзахисник збірної України та англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко був визнаний УЄФА найкращим гравцем матчу зі Швецією, в якому українці отримали історичну перемогу і потрапили до 1/4 Євро-2020.

Про це повідомляє преслужба Чемпіонату Європи.

На 27-й хвилині Зінченко відкрив рахунок після передачі Андрія Ярмоленка. Таким чином він став наймолодшим автором гола України на турнірах Євро. На момент взяття воріт Зінченку виповнилося 24 повних років і 196 днів.

А на 121-й хвилині віддав він віддав вирішальний результативний пас Артему Довбику.

Ukraine hero Oleksandr Zinchenko takes the prize after a goal and an assist in the round of 16! @Heineken | #EUROSOTM | # EURO2020 pic.twitter.com/ZLHlmLnBbU — UEFA EURO 2020 (@ EURO2020) June 29, 2021

Нагадаємо, що збірна України у феєричному матчі обіграла Швецію і вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020.

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