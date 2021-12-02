Швед Самуельссон вдруге поспіль виграв спринт на Кубку світу з біатлону, Підручний - найкращий з українців

Швед Самуельссон вдруге поспіль виграв спринт на Кубку світу з біатлону, Підручний - найкращий з українців

У топ-30 лише один представник української збірної.

У четвер, 2 грудня, у шведському Естерсунді стартував другий етап Кубка світу з біатлону-2021/22. Після жіночочої спринтерської гонки, де найкращим результатом України стало 19-те місце Юлії Джими, в аналогічній дисципліні змагалися чоловіки.

Тріумфатором гонки став швед Себастьян Самуельссон. Це його друга перемога в спринті поспіль, адже на на першому етапі в Естерсунді він також став першим. На другій та третій сходинках п'єдесталу розташувалися французи Емільєн Жаклен та Кантен Фійон-Майє.

Що стосується українських біатлоністів, то найкраще виступив Дмитро Підручний із 23-м результатом. Він подолав дистанцію з одним неточним пострілом.

1. Себастьян Самуельссон (Швеція, 1+0) 22:58.7

2. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1) +18.0

3. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+1) +21.5

...

23. Дмитро Підручний (Україна, 0+1) +1:19.2

44. Антон Дудченко (Україна, 1+1) +1:53.1

76. Артем Прима (Україна, 0+1)+2:37.1

93. Тарас Лесюк (Україна, 0+1)

93. Богдан Цимбал (Україна, 2+1) +3:07.2

У п'ятницю, 3 грудня, біатлоністи отримають вихідний, а 4-го та 5 грудня позмагаються в естафетах і гонках переслідування.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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