Швейцарія у видовищній гольовій перестрілці викинула Сербію з ЧС-2022 та вийшла до плейоф

В 1/8 фіналу швейцарці поміряються силами з Португалією.

Збірна Швейцарії перемогла команду Сербії в матчі 3-го туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні 974 в Досі завершився з рахунком 2:3 .

У першому таймі команди сміливо грали на зустрічних курсах. Це вилилося не лише в небезпечні моменти, але й у забиті м'ячі. На 20-й хвилині Джердан Шакірі ударом у ближній кут вивів свою команду вперед.

Сербам швидко вдалося перевернути гру. На 26-й хвилині Александар Мітрович головою замкнув навіс від Душана Тадича та зрівняв рахунок.

А вже за дев'ять хвилин Сербія була попереду – Душан Влахович з меж штрафного відправив м'яч у нижній правий кут воріт.

Наприкінці першого тайму швейцарці зуміли відновити паритет – Брель Емболо розстріляв ворота сербів на дальній стійці.

Одразу після перерви Швейцарія вдруге за матч повела в рахунку. Ремо Фройлер отримав передачу п'ятою від Рубена Варгаса та легко вразив ворота сербів. До фінального свистка балканцям не вдалося забити знову, аби уникнути поразки.

У паралельному матчі 3-го туру цього квартету Бразилія сенсаційно програла Камеруну – 1:0 .

Таким чином, Бразилія (6 очок) з першого місця вийшла до плейоф ЧС-2022. Другу путівку до 1/8 фіналу завоювала Швейцарія (6). Вилетіли з Мундіалю Камерун (4) та Сербія (1).

В 1/8 фіналу бразильці зіграють з Південною Кореєю, а швейцарці битимуться з Португалією.

Читайте також:

Чемпіонат світу з футболу 2022: групи та турнірні таблиці

Південна Корея на останніх хвилинах вирвала перемогу над Португалією та пробилася до плейоф ЧС-2022

Уругвай за шість хвилин розібрався з Ганою, але сенсаційно не пробився до плейоф ЧС-2022