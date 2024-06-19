Швейцарія з унікальним досягненням свого лідера зіграла внічию проти Шотландії на Євро-2024 (відео)

Гол Джердана Шакірі дозволив швейцарцям уникнути першої поразки на цьому турнірі.

Збірні Шотландії та Швейцарії зіграли внічию в матчі другого туру групи A фінальної частини Євро-2024. Поєдинок у Кельні завершився з рахунком 1:1 .

Шотландці відкрили рахунок у зустрічі на 13-й хвилині – голом відзначився Скотт Мактоміней.

Швейцарці відігралися на 26-й хвилині – шикарним ударом з межі штрафного у ближню "дев'ятку" забив Джердан Шакірі.

Завдяки цьому лідер збірної Швейцарії встановив унікальне досягнення. Шакірі – єдиний європеєць, який забивав на кожному з останніх шести головних міжнародних турнірів (ЧС-2014, Євро-2016, ЧС-2018, Євро-2020, ЧС-2022 та Євро-2024).

Xherdan Shaqiri is the only European to score at each of the last six major international tournaments:



◉ 2014 World Cup

◉ 2016 EUROs

◉ 2018 World Cup

◉ 2020 EUROs

◉ 2022 World Cup

◉ 2024 EUROs



A trademark strike from the Power Cube™️#EURO2024 pic.twitter.com/47hMW5m5YG — Squawka (@Squawka) June 19, 2024

На 33-й хвилині Швейцарія могла виходити вперед, але гол Дана Ндоє було скасовано через офсайд.

Із тієї ж причини арбітр не зарахував забитий м'яч Бреля Емболо у ворота шотландців на 83-й хвилині. У підсумку команди не змогли визначити переможця, поділивши очки.

Огляд матчу Шотландія – Швейцарія

Зазначимо, що на старті континентальної першості Шотландія розгромно програла Німеччині (1:5), а Швейцарія обіграла Угорщину (3:1).

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Таким чином, Швейцарія з 4 очками посідає друге місце у групі А. Шотландія з одним балом перебуває на третій позиції. Лідирує з 6 заліковими пунктами Німеччина – господарка Євро-2024 першою з усіх учасників турніру оформила вихід до плейоф, обігравши у другому турі Угорщину (2:0), яка залишається з нулем у графі очок.

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У заключному турі групового етапу Німеччина зіграє зі Швейцарією, а Угорщина позмагається з Шотландією. Обидва матчі відбудуться 23 червня (старт – о 22:00 за київським часом).

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