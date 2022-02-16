Швейцарську біатлоністку забрали на ношах під час естафети на ОІ-2022: що сталося

Швейцарську біатлоністку забрали на ношах під час естафети на ОІ-2022: що сталося

Як наслідок, команда припинила участь у змаганнях.

Дуже неприємний інцидент трапився під час жіночої естафети з біатлону на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Так, під час проходження першого етапу стало зле швейцарській спортсменці - Ірен Кадуріш. Зазначимо, що для 30-річної біатлоністки ця Олімпіада стала вже третьою в кар'єрі, проте естафета була для неї першою гонкою на Іграх в столиці Піднебесної

Кадуріш пройшла без проблем перше коло до вогневого рубежу, у якому з двома додатковими патронами вийшла останньою з відставанням у 34 секунди від проміжного лідера. І продовжувала рухатися по дистанції. Однак уже на другому колі Кадуріш почала чимало програвати ногами. Кадуріш продовжила виступи, закривши всі п'ять мішеней з шести патронів на "стійці". Але навіть не дійшла до першої проміжної позначки: на відрізку у 5 км біля часу швейцарської біатлоністки було вказано, що вона не фінішувала, передає Суспільне Спорт.

Як стало відомо згодом, з Кадуріш відбувся колапс під час проходження дистанції. Першим до швейцарської біатлоністки підбіг представник команди Франції - саме він почав надавати їй допомогу. Згодом до неї підбігли і медики. Вони поклали спортсменку на ноші та почали надавати допомогу. Водночас, що саме сталося з Кадуріш поки що невідомо. Один із варіантів є те, що вона знепритомніла. Раніше подібне траплялося з норвезькою біатлоністкою - Інгрід Ладнмарк Тандреволд.

Таким чином, змагання для швейцарської команди були завершені вже на першому етапі.