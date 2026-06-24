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Швейцарія перемогла Канаду та з першого місця вийшла до плейоф ЧС-2026
Канадці фінішували другими й також гарантували собі участь в 1/16 фіналу.
Збірна Швейцарії обіграла команду Канади в матчі заключного третього туру групи B чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "BC Place" у канадському Ванкувері завершився з рахунком 2:1.
Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На старті другої половини поєдинку швейцарці відкрили рахунок — на 46-й хвилині Рубен Варгас замкнув простріл Жоана Манзамбі з правого флангу.
На 57-й хвилині "хрестоносці" подвоїли свою перевагу в рахунку — Манзамбі прошив голкіпера канадців після передачі від Бреля Емболо.
На 76-й хвилині канадці відквитали один м'яч — Проміс Девід відзначився голом, асистував йому Нейтан Саліба.
Після цього Канада намагалася забити ще та уникнути поразки, але не змогла цього зробити.
В іншому матчі третього туру цього квартету Боснія та Герцеговина обіграла Катар з рахунком 3:1.
Таким чином, Швейцарія (7 очок) посіла перше місце у групі B та вийшла до плейоф. Канада (4 бали) фінішувала другою й також гарантувала собі участь в 1/16 фіналу. Боснія та Герцеговина (4 пункти) має хороші шанси потрапити до плейоф з третьої позиції. Катар (1 очко) став останнім і завершив виступи на Мундіалі.
ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.
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