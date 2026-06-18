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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
2 хв

Швейцарія розгромила Боснію і Герцеговину в другому турі ЧС-2026

"Хрестоносці" здобули свою першу перемогу на турнірі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Швейцарія — Боснія та Герцеговина

Швейцарія — Боснія та Герцеговина / © Associated Press

Збірна Швейцарії розгромила команду Боснії і Герцеговини в матчі другого туру групи B чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на "SoFi Stadium" в американському Інглвуді завершився з рахунком 4:1.

У першому таймі команди голів не забили. А вже в другій половині протистояння швейцарці відкрили рахунок — на 74-й хвилині точним ударом відзначився Йоган Манзамбі, який трьома хвилинами раніше вийшов на заміну.

Швейцарія — Боснія та Герцеговина / © Associated Press

Швейцарія — Боснія та Герцеговина / © Associated Press

На 80-й хвилині боснійці залишилися в меншості — Тарік Мухаремович отримав пряму червону картку за фол останньої надії проти Бреля Емболо біля штрафного майданчика своєї команди.

На 84-й хвилині "хрестоносці" скористалися чисельною перевагою та забили другий м'яч у ворота суперника — Рубен Варгас у дотик влучно пробив низом у правий кут.

Швейцарія — Боснія та Герцеговина / © Associated Press

Швейцарія — Боснія та Герцеговина / © Associated Press

На 90-й хвилині підопічні Мурата Якіна зробили рахунок розгромним — Манзамбі оформив дубль з асисту Варгаса.

Швейцарія — Боснія та Герцеговина / © Associated Press

Швейцарія — Боснія та Герцеговина / © Associated Press

На 90+3-й хвилині боснійці забили гол престижу — його автором став Ермін Махмич.

Швейцарія — Боснія та Герцеговина / © Associated Press

Швейцарія — Боснія та Герцеговина / © Associated Press

Однак це був ще не кінець. На 90+6-й хвилині швейцарці забили вчетверте і встановили остаточний рахунок гри — пенальті реалізував Граніт Джака.

Швейцарія — Боснія та Герцеговина / © Associated Press

Швейцарія — Боснія та Герцеговина / © Associated Press

  • Після цієї перемоги Швейцарія з 4 очками одноосібно очолила групу B. Боснія і Герцеговина має один заліковий бал, так само як Канада і Катар, які очний матч другого туру проведуть 19 червня, о 01:00 за київським часом.

  • У заключному третьому турі швейцарці зустрінуться з Канадою, а боснійці зіграють проти катарців. Обидва поєдинки відубдуться 24 червня, о 22:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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