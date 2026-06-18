Швейцарія розгромила Боснію і Герцеговину в другому турі ЧС-2026

Швейцарія — Боснія та Герцеговина / © Associated Press

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Збірна Швейцарії розгромила команду Боснії і Герцеговини в матчі другого туру групи B чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на "SoFi Stadium" в американському Інглвуді завершився з рахунком 4:1 .

У першому таймі команди голів не забили. А вже в другій половині протистояння швейцарці відкрили рахунок — на 74-й хвилині точним ударом відзначився Йоган Манзамбі, який трьома хвилинами раніше вийшов на заміну.

Швейцарія — Боснія та Герцеговина / © Associated Press

На 80-й хвилині боснійці залишилися в меншості — Тарік Мухаремович отримав пряму червону картку за фол останньої надії проти Бреля Емболо біля штрафного майданчика своєї команди.

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На 84-й хвилині "хрестоносці" скористалися чисельною перевагою та забили другий м'яч у ворота суперника — Рубен Варгас у дотик влучно пробив низом у правий кут.

Швейцарія — Боснія та Герцеговина / © Associated Press

На 90-й хвилині підопічні Мурата Якіна зробили рахунок розгромним — Манзамбі оформив дубль з асисту Варгаса.

Швейцарія — Боснія та Герцеговина / © Associated Press

На 90+3-й хвилині боснійці забили гол престижу — його автором став Ермін Махмич.

Швейцарія — Боснія та Герцеговина / © Associated Press

Однак це був ще не кінець. На 90+6-й хвилині швейцарці забили вчетверте і встановили остаточний рахунок гри — пенальті реалізував Граніт Джака.

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Швейцарія — Боснія та Герцеговина / © Associated Press

Після цієї перемоги Швейцарія з 4 очками одноосібно очолила групу B. Боснія і Герцеговина має один заліковий бал, так само як Канада і Катар, які очний матч другого туру проведуть 19 червня, о 01:00 за київським часом.

У заключному третьому турі швейцарці зустрінуться з Канадою, а боснійці зіграють проти катарців. Обидва поєдинки відубдуться 24 червня, о 22:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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