Швидкий гол не допоміг: Нідерланди ледь не програли у другому матчі на ЧС-2022

У п'ятницю, 25 листопада, у матчі 2-го туру групи A чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Нідерландів розписала нічию з національною командою Еквадору. Матч завершився з рахунком 1:1 .

На 6-й хвилині Коді Гакпо вивів Нідерланди вперед. Він сильно пробив з-за меж штрафного майданчик, спрямувавши м'яч повз Ернана Галіндеса у лівий кут воріт.

Еквадорці мало не зрівняли рахунок у середині тайму. Еннер Валенсія прицільно пробив у лівий нижній кут воріт, але Андріс Нопперт виконав надзвичайний сейв.

Забити гол у відповідь вдалося вже на початку другої половини зустрічі. Валенсія у штрафному майданчику підібрав м'яч, який відскочив до нього після удару, що завдав Первіс Еступіньян та відправив його в сітку.

За десять хвилин еквадорці могли вирвати перемогу – Гонсало Плата зіграв на добиванні, але після його непоганого удару круглий влучив у поперечину.

У іншому матчі групи A Сенегал переміг Катар з рахунком 1:3.

Катар з рахунком 1:3. У наступному турі 29 листопада Еквадор поміряється силами з Сенегалом, а Нідерланди зіграють з Катаром.

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