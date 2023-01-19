Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Швидко став "двохсотим": на війні в Україні загинув відомий російський хокеїст

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
2243
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Швидко став "двохсотим": на війні в Україні загинув відомий російський хокеїст

Олександр Подставкін / фото із соцмереж

Олександра Подставкіна спіткала неминуча доля окупанта.

Колишній хокеїст російських клубів "Мечел" (Челябінськ), "Челмет" і "Славутич" (Смоленськ) Олександр Подставкін загинув на війні в Україні.

Повідомляється, що 23 жовтня спортсмен отримав повістку та вирішив не ховатися від мобілізації. Ще 8 грудня він перебував у Ростові, після чого його разом з іншими окупантами відправили до України.

На території нашої країни Подставкін швидко зустрів свою смерть, не протримавшись і місяця. 28 грудня підрозділ Подставкіна потрапив під артобстріл ЗСУ, внаслідок чого хокеїст також був ліквідований.

Зазначимо, що Подставкін був срібним призером чемпіонату Національної молодіжної хокейної ліги РФ.

Нагадаємо, раніше повістки на війну проти України також отримали російські фігуристи Дмитро Алієв та Макар Ігнатов, а також колишній півзахисник збірної Росії з футболу Дініяр Білялетдінов.

Читайте також:

Слідом за загиблим братом: російський чемпіон ММА отримав повістку до військкомату

Щоб не втекли від мобілізації: російським спортсменам заборонили тренування та змагання за кордоном - ЗМІ

Працівники збірної Росії з футболу отримали повістки з військкомату: що відомо

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2243
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація