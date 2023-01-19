Швидко став "двохсотим": на війні в Україні загинув відомий російський хокеїст

Колишній хокеїст російських клубів "Мечел" (Челябінськ), "Челмет" і "Славутич" (Смоленськ) Олександр Подставкін загинув на війні в Україні.

Повідомляється, що 23 жовтня спортсмен отримав повістку та вирішив не ховатися від мобілізації. Ще 8 грудня він перебував у Ростові, після чого його разом з іншими окупантами відправили до України.

На території нашої країни Подставкін швидко зустрів свою смерть, не протримавшись і місяця. 28 грудня підрозділ Подставкіна потрапив під артобстріл ЗСУ, внаслідок чого хокеїст також був ліквідований.

Зазначимо, що Подставкін був срібним призером чемпіонату Національної молодіжної хокейної ліги РФ.

Нагадаємо, раніше повістки на війну проти України також отримали російські фігуристи Дмитро Алієв та Макар Ігнатов, а також колишній півзахисник збірної Росії з футболу Дініяр Білялетдінов.

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