Швидкий нокаут: український боєць яскравою перемогою дебютував у UFC

Данило Донченко / facebook.com/daniel.donchenko.3

Український боєць легкої ваги Данило Донченко здобув перемогу над бразильцем Родріго Сезінандо на турнірі зі змішаних єдиноборств Noche UFC Fight Night 259, який відбувся в американському Сан-Антоніо.

Донченко відправив суперника в нокаут вже в першому раунді. Для 24-річного українця це був дебют в UFC.

"Слава Україні! Дякую за все військовим, дякую всім за цю підтримку", – сказав Данило після бою.

За підсумками цього бою Донченко став переможцем 33-го сезону The Ultimate Fighter – реаліті-шоу, де перспективні бійці разом живуть, тренуються та змагаються за контракт від UFC. Українець увійшов до команди, яку очолював Даніель Корм'є.

Донченко став першим чемпіоном The Ultimate Fighter в історії України. Він є представником школи кікбоксингу та тайського боксу.

Тепер Данило претендує на повноцінний контракт із UFC, проте все залежить від очільника промоушена Дейни Вайта.