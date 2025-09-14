- Дата публікації
Швидкий нокаут: український боєць яскравою перемогою дебютував у UFC
Данил Донченко не залишив шансів бразильцю Родріго Сезінандо.
Український боєць легкої ваги Данило Донченко здобув перемогу над бразильцем Родріго Сезінандо на турнірі зі змішаних єдиноборств Noche UFC Fight Night 259, який відбувся в американському Сан-Антоніо.
Донченко відправив суперника в нокаут вже в першому раунді. Для 24-річного українця це був дебют в UFC.
"Слава Україні! Дякую за все військовим, дякую всім за цю підтримку", – сказав Данило після бою.
За підсумками цього бою Донченко став переможцем 33-го сезону The Ultimate Fighter – реаліті-шоу, де перспективні бійці разом живуть, тренуються та змагаються за контракт від UFC. Українець увійшов до команди, яку очолював Даніель Корм'є.
Донченко став першим чемпіоном The Ultimate Fighter в історії України. Він є представником школи кікбоксингу та тайського боксу.
Тепер Данило претендує на повноцінний контракт із UFC, проте все залежить від очільника промоушена Дейни Вайта.