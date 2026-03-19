Швидше за Роналду: Мессі забив 900-й гол у кар'єрі

Ліонель Мессі

Форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі забив 900-й гол у кар'єрі.

38-річний аргентинець відзначився в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ проти "Нешвілла".

Лео вийшов на поле у стартовому складі і вже на 7-й хвилині відкрив рахунок у поєдинку. Він у штрафному майданчику суперника прийняв м'яч після передачі Серхіо Регілона з лівого флангу й точно пробив низом у дальній кут.

Як Мессі забив 900-й гол у кар'єрі

Для досягнення позначки у 900 голів за кар'єру Мессі провів 1142 поєдинки.

За "Інтер" Маямі аргентинець забив 81 гол. Також на його рахунку 672 голи за "Барселону", 32 — за ПСЖ, 115 — у футболці збірної Аргентини.

Зазначимо, що Ліонель досяг позначки в 900 голів швидше за свого одвічого суперника — Кріштіану Роналду, якому для цього знадобилося 1236 матчів. Наразі у 41-річного португальця 965 м'ячів за 1312 проведених поєдинків.

Команди зрештою зіграли внічию 1:1, внаслідок чого "Інтер Маямі" вилетів з турніру. Перший матч завершилася з рахунком 0:0, а вирішальним став гостьовий гол "Нешвілла" в минулій грі.

Нагадаємо, минулого сезону "Інтер Маямі" разом з Мессі вперше у своїй історії виграв чемпіонський титул МЛС.