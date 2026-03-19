ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
281
Час на прочитання
1 хв

Швидше за Роналду: Мессі забив 900-й гол у кар'єрі

Легендарний аргентинець досягнув позначки 900 голів за кар'єру.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ліонель Мессі / © Associated Press

Форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі забив 900-й гол у кар'єрі.

38-річний аргентинець відзначився в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ проти "Нешвілла".

Лео вийшов на поле у стартовому складі і вже на 7-й хвилині відкрив рахунок у поєдинку. Він у штрафному майданчику суперника прийняв м'яч після передачі Серхіо Регілона з лівого флангу й точно пробив низом у дальній кут.

Як Мессі забив 900-й гол у кар'єрі

Для досягнення позначки у 900 голів за кар'єру Мессі провів 1142 поєдинки.

За "Інтер" Маямі аргентинець забив 81 гол. Також на його рахунку 672 голи за "Барселону", 32 — за ПСЖ, 115 — у футболці збірної Аргентини.

Зазначимо, що Ліонель досяг позначки в 900 голів швидше за свого одвічого суперника — Кріштіану Роналду, якому для цього знадобилося 1236 матчів. Наразі у 41-річного португальця 965 м'ячів за 1312 проведених поєдинків.

Команди зрештою зіграли внічию 1:1, внаслідок чого "Інтер Маямі" вилетів з турніру. Перший матч завершилася з рахунком 0:0, а вирішальним став гостьовий гол "Нешвілла" в минулій грі.

Нагадаємо, минулого сезону "Інтер Маямі" разом з Мессі вперше у своїй історії виграв чемпіонський титул МЛС.

Дата публікації
Кількість переглядів
281
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie