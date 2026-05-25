Шифр на шортах і 15 променів нокаутів: що насправді означав образ Усика на бої проти Верховена (фото)

Усик розкрив таємний зміст свого костюма у стилі Александра Македонського та послань з Біблії на історичному поєдинку в Єгипті

Ігор Бережанський
Яке послання світові зашифрував Усик у своєму бойовому вбранні біля пірамід

У суботу, 23 травня біля підніжжя єгипетських пірамід у Гізі відбувся вечір боксу Усик — Верховен. Український боксер Олександр Усик захистив титул WBC, відправивши кікбоксера Ріко Верховена в нокдаун в 11-му раунді поєдинку.

Образ Олександра для виходу на цей бій, як і попередні виходи чемпіона, був побудований на символізмі та історичних відсилках. Він підкреслював не лише спортивний, а й культурний масштаб події. Концепція створювалася командою спортсмена у тісній співпраці з самим Олександром Усиком.

«Я не люблю, коли щось робиться просто для картинки. В образі для виходу мають бути душа, історія і сенси. Олександр Македонський — видатний полководець, творець імперії, переможець. А нам сьогодні потрібна тільки перемога. І не лише в боксі — усім українцям. Для мене цей образ є символом цієї перемоги. Ми з командою хотіли, щоб цей вихід мав глибину: символи, історичні відсилки, а також повагу до місця і до самої події. Бо спорт — це також мистецтво», — коментує Олександр Усик.

Кольорова концепція костюма поєднує чотири основні кольори: бордовий, золотий, білий і теплий пісочний. Кожен із них має окремий символічний зміст. Бордовий уособлює могутність, шляхетність і воїнську спадщину. Золото символізує славу, перемогу та спадок. Білий — чистоту намірів, дисципліну й ясність. Пісочний відсилає до атмосфери Єгипту — землі давніх цивілізацій.

Ключовими елементами образу стали Сонце Вергини та сариса — македонський спис. У дизайні вони об’єднані в єдиний символ сили, експансії та завоювання: кожен промінь водночас виступає і як напрямок, і як зброя.

Поєднання Сонця Вергини із сарисою також містить персональний спортивний код: 15 променів — 15 нокаутів Усика. Кожен промінь символізує силу, точність і безапеляційне завершення бою.

На грудях, рукавицях і шортах нанесений «Хі-Ро» — один із найдавніших християнських символів. Він утворений із перших двох літер грецького слова «Христос» — «Х» / Chi та «Р» / Rho, накладених одна на одну.

Напис «41:10» на шортах Усика є посиланням на Книгу пророка Ісаї, вірш 41:10 із Біблії: «Не бійся, бо Я з тобою; не лякайся, бо Я твій Бог; Я зміцню тебе, допоможу тобі й підтримаю тебе правою рукою Моєю».

Окрім цього, костюм Олександра, як і костюми його команди, містить єгипетські та трипільські символи. Одним із ключових елементів став лотос, переосмислений як знак сили, відновлення та внутрішнього контролю.

У дизайні використано ритміку та принципи побудови орнаментів, натхненних єгипетськими ієрогліфічними написами. Окреме поєднання трипільських символів містить зашифровані послання світові, серед яких: «Зруйноване житло не зруйнує наш зв’язок і єдність — ми оберігаємо свою Батьківщину».

Раніше ми писали, що Усик вразив ефектним виходом на бій з Верховеном.

Нагадаємо, Олександр Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

