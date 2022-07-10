"Сиділи за однією партою": легенди "Динамо" відреагували на смерть ексодноклубника від рук рашистів

Про смерть колишнього захисниа київського "Динамо", полтавської "Ворскли" та харківського "Металіста" стало відомо 9 липня. Сергій Баланчук загинув у віці 47 років, потрапивши під артилерійський обстріл російських окупантів під Бахмутом.

На згадку про свого товариша Ващук написав зворушливий пост у соцмережах.

"Ми сиділи за однією партою. Він був круглим відмінником - для нашого динамівського футбольного спорткласу це було явище, і мені всі заздрили, думали, що я навчаюся добре, тому що списую. Я не списував, варіанти були різні, але завжди дивувався тому, як швидко Серьога вирішує складні завдання і пише довгі твори.

Ми дружили так, як тільки можна було дружити в юності - коли знаєш, що друг з тобою, маєш рацію ти чи ні, добре тобі чи погано. Дружили вчотирьох. Банда. Решта прибивалася ненадовго, але не затримувалась.

Ми разом грали в "Динамо-3", разом переходили до "Борисфена", разом поверталися до "Динамо". Тільки я тоді потрапив до основного складу, а Серьога разом із Сергієм Федоровим та Санею Шовковським потрапили до дублю. Він був єдиним, хто тоді одразу ж підтримав і зрозумів моє рішення, незважаючи на порушену домовленість. Сказав, що я мав рацію, на 100%.

Із "Динамо" він перебрався до Ізраїлю, в "Маккабі", пограв там, потім грав у "Ворсклі", а потім ... Потім він зробив абсолютно несподівану кар'єру юриста, адвоката, спростовуючи поширену думку про те, що футболісти на таке не здатні.

Життя розводило нас у різні країни та міста, але однозначно ми завжди були раді бачити один одного. Така юність, як була у нас - це кровний зв'язок на все життя, але розуміється це все набагато пізніше, звичайно.

Два роки тому була зустріч однокласників - начебто в іншому житті. Він написав мені у травні. Повідомив, що він уже в армії. Я не очікував, звичайно. Серьога Баланчук, і раптом - армія. Листувалися дві години. Про що - не знаю. Про все. Про те, що відбувається. Про війну. Про людей. Про життя.

Вчора вдень повідомили, що Серьога загинув. Потрапив під обстріл під Бахмутом. Досі не можу повірити, що його більше немає. Герої не вмирають…", - написав Ващук в Instagram.

Інша легенда "Динамо" Олександр Шовковський зізнався, що для нього звістка про загибель Баланчука стала шоком.

"Боляче… Сергій Баланчук! Загинув, захищаючи нашу країну у війні з підступними рашистами, які нічим не цураються. Починали разом шлях у футболі. І до речі, він першим серед усіх нас потрапив після школи з "Динамо-3" до дублю "Динамо" і закріпився в команді…

Ми з ним разом прийшли до першої команди "Динамо" 18 грудня 1993 року разом із Сергієм Федоровим. Можна розповідати багато чого, але скажу одне - він завжди професійно і відповідально ставився до всього, з чим мав справу", - написав СаШо у себе в Instagram.

Столичний клуб також прокоментував загибель свого колишнього гравця. "Біло-сині" висловили співчуття рідним і близьким Сергія.

"Із сумом і скорботою дізналися про те, що на фронті, захищаючи Україну від російської агресії, загинув вихованець "Динамо", захисник Сергій Баланчук, який воював у лавах ЗСУ. Сергій виступав за наш клуб від 1992 до 1999 року.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Сергія Баланчука. Не забудемо цю жертву і не пробачимо окупантам жодної смерті українських воїнів. Вічна пам'ять і слава всім, хто поліг за мирне небо України, захищаючи нашу незалежність, свободу і демократичні цінності",- йдеться в заяві на офіційному сайті киян.

Баланчук - вихованець "Динамо". Він навчався у футбольному класі школи №170 на Оболоні разом з Олександром Шовковським, Владиславом Ващуком та Сергієм Федоровим.

Сергій виступав за головну, а також другу та третю команди "Динамо", київський ЦСКА, "Маккабі" з Хайфи, "Ворсклу" та "Металіст".

Після завершення кар'єри футболіста Сергій здобув юридичну освіту і вiдтодi працював за фахом. Від початку повномасштабної російської агресії 47-річний Баланчук перебував у лавах ЗСУ.

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