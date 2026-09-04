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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Сікан забив переможний гол за "Андерлехт" у матчі чемпіонату Бельгії

Данило відзначився голом у третьому поєдинку поспіль.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Данило Сікан

Данило Сікан / instagram.com/rscanderlecht

Український форвард бельгійського "Андерлехта" Данило Сікан забив переможний гол у перенесеному матчі третього туру чемпіонату Бельгії сезону-2026/27 проти "Кортрейка".

Поєдинок завершився перемогою господарів з рахунком 1:0.

Єдиний гол у грі забив Сікан. На 43-й хвилині він вразив ворота суперника після передачі захисника Алі Маамара.

Таким чином, 25-річний українець забив у третьому матчі поспіль в усіх турнірах. Це його вже шостий гол цього сезону та перший у чемпіонаті Бельгії — всі попередні п'ять м'ячів він забив у кваліфікації Ліги Європи.

Після цієї перемоги "Андерлехт" з 6 очками посідає десяте місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії — брюссельська команда виграла два матчі й стільки ж програла.

Раніше повідомлялося український форвард забив гол у третьому поспіль матчі в Нідерландах.

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