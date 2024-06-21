Колишній гравець і головний тренер збірної України, а нині президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко висловив підтримку національній команді перед матчем другого туру групового етапу Євро-2024 проти Словаччини.

Легенда українського футболу виклав пост у соцмережах, додавши фото з нинішнім керманичем "синьо-жовтих" Сергієм Ребровим, а також знімок, де гравці нашої збірної зібралися в коло.

"Я впевнений, що сила українців – в єдності! Підтримуємо національну команду та головного тренера", – підписав Шевченко свою публікацію.

Поєдинок Словаччина – Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, у Дюссельдорфі. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція поєдинку Словаччина – Україна доступна на нашому сайті.

Читайте також: Словаччина – Україна: де і коли дивитися другий матч "синьо-жовтих" на Євро-2024

В іншому поєдинку другого туру групи E збірна Бельгії 22 червня зустрінеться з Румунією, початок – о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, на старті континентальної першості збірна України розгромно програла Румунії (0:3), а команда Словаччини сенсаційно перемогла Бельгію (1:0).

Дивіться також: Євро-2024 з футболу: групи і турнірні таблиці

У заключному турі українці зіграють з бельгійцями, а словаки позмагаються з румунами. Обидва матчі відбудуться 26 червня, старт – о 19:00 за київським часом.

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Читайте також:

Словаччина – Україна: прогноз і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Згадав пораду Лобановського: Ребров висловився про прийдешній матч проти Словаччини на Євро-2024

Євро-2024 з футболу: розклад і результати всіх матчів турніру