Сім голів і вилучення: "Дніпро-1" розгромив "Чорноморець", одноосібно очоливши УПЛ (відео)

Команда Юрія Максимова здобула четверту поспіль перемогу в чемпіонаті України.
"Дніпро-1" розбив "Чорноморець" у матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Результативний поєдинок на "Дніпро-Арені" завершився з рахунком 5:2.
Господарі поля вийшли вперед на 16-й хвилині зустрічі. Олександр Філіппов прийняв м'яч у штрафному майданчику суперника після вкидання з-за бокової лінії від Володимира Адамюка, розвернувся та низом точно пробив у дальній кут.
Через шість хвилин "моряки" відігралися – Артур Авагімян забив красивим прямим ударом зі штрафного під поперечину.
Минуло ще чотири хвилини й одесити залишилися в меншості. Авагімян отримав пряму червону картку за фол останньої надії проти Олександра Піхальонка. На перерву команди пішли за рівного рахунку.
А вже на старті другого тайму команда Юрія Максимова скористалася чисельною перевагою та забила два голи. На 49-й хвилині Адамюк отримав передачу від Олексія Гуцуляка та з-за меж штрафного низом відправив м'яч у дальній кут. А ще через десять хвилин після чудової комбінації відзначився Богдан Леднєв.
Підопічні Романа Григорчука спробували повернути інтригу в поєдинок і на 76-й хвилині скоротили відставання – ефектну атаку своєї команди ударом низом з меж штрафного завершив Орест Кузик.
Однак наприкінці матчу дніпряни все ж дотиснули "моряків", забивши в їхні ворота ще два м'ячі. На 90-й хвилині влучного удару завдав Володимир Танчик, а на 90+2-й хвилині Денис Мірошниченко зробив рахунок розгромним.
Огляд матчу "Дніпро-1" – "Чорноморець"
Буде додано незабаром.
Таким чином, "Дніпро-1" здобув четверту поспіль перемогу в УПЛ. Раніше команда Максимова обіграла "Рух" (2:0), "Олександрію" (1:0) та "Шахтар" (3:1). Дніпряни (33 очки) повернули собі одноосібне лідерство в турнірній таблиці й тепер на три бали випереджають найближчих переслідувачів – "Кривбас" і "Полісся".
Для "Чорноморця" ця поразка стала вже третьою поспіль, раніше одесити програли "Металісту 1925" (1:2) та "Руху" (2:3). Підопічні Григорчука перебувають на дев'ятій сходинці чемпіонату України, маючи у своєму активі 19 очок.
У наступному турі вітчизняної першості Дніпро-1" 2 грудня прийме "Ворсклу", а "Чорноморець" днем пізніше вдома зіграє проти ЛНЗ.
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