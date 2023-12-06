Сім голів на двох: "Арсенал" із Зінченком на останніх секундах вирвав перемогу над новачком АПЛ

Підопічні Мікеля Артети закріпилися на першому місці в чемпіонаті Англії.

"Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді здобув складну перемогу над "Лутоном" у матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Кенілворт Роуд" завершився з рахунком 3:4 .

На 20-й хвилині зустрічі "канонірів" вивів уперед Габріел Мартінеллі, але вже через п'ять хвилин господарі поля відігралися зусиллями Гебріела Ошо.

Перед перервою команда Мікеля Артети знову повела в рахунку – відзначився Габріел Жезус.

На старті другого тайму "Лутон" вдруге відновив паритет у цьому протистоянні – на 49-й хвилині гол забив Елайджа Адебайо.

А на 57-й хвилині новачок елітного дивізіону чемпіонату Англії навіть зумів вирватися вперед завдяки голу Росса Барклі. Проте вже за три хвилини Кай Гаверц допоміг лондонцям зрівняти рахунок.

Розв'язка напруженого поєдинку настала у компенсований час. Арбітр додав до другого тайму шість хвилин, але дозволив зіграти трохи більше. На 90+7-й хвилині Деклан Райс вирвав для "гармашів" перемогу.

Зазначимо, що Зінченко розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на поле на 64-й хвилині за рахунку 3:3, замінивши Якуба Ківьора. Українець взяв участь в останній атаці, яка й принесла "канонірам" перемогу – Олександр віддав передгольову передачу.

Після цього матчу "Арсенал" (36 очок) закріпився на першому місці в АПЛ – команда Зінченка на 5 балів випереджає "Ліверпуль", який має гру в запасі. "Лутон" (9 пунктів) посідає 17-ту позицію.

У наступному турі "Арсенал" 9 грудня на виїзді зіграє з "Астон Віллою". Днем пізніше "Лутон" прийматиме "Манчестер Сіті".

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