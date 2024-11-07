Сім голів на двох: "Барселона" розтрощила сербський клуб у Лізі чемпіонів (відео)

Каталонці влаштували гольову феєрію в грі з "Црвеною Звездою".

Іспанська "Барселона" на виїзді розгромила сербську "Црвену Звезду" в матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Райко Мітіч" у Белграді завершився з рахунком 2:5 .

На 13-й хвилині зустрічі каталонців вивів уперед Іньїго Мартінес. На 27-й хвилині господарі поля відігралися зусиллями Сіласа.

Перед перервою команда Гансі Фліка знову повела в рахунку – на 43-й хвилині відзначився Роберт Левандовські.

У другому таймі "синьо-гранатові" довели справу до розгрому. На 53-й хвилині свій другий гол у цьому матчі забив Левандовські, оформивши дубль. А ще через дві хвилини ворота сербського клубу вразив Рафінья.

На 76-й хвилині "блаугранас" відправили п'ятий м'яч у ворота суперника – точного удару завдав Фермін Лопес. Господарі зуміли відповісти лише голом Мілсона на 84-й хвилині.

Огляд матчу "Црвена Звезда" – "Барселона"

Буде додано незабаром.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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