Сім голів на двох: "Боруссія" Дортмунд розгромно програла "Баєру" та пустила "Баварію" у відрив

Сім голів на двох: "Боруссія" Дортмунд розгромно програла "Баєру" та пустила "Баварію" у відрив

"Джмелі" уже на 9 очок відстали від лідера чемпіонату.

"Боруссія" Дортмунд програла "Баєру" ( 2:5 ) у домашньому поєдинку 21-го туру німецької Бундесліги.

На 11-й хвилині матчу захисник "Боруссії" Мануель Аканджі зрізав м'яч у власні ворота. "Джмелі" відігралися дуже швидко завдяки автоголу Джеремі Фрімпонга. Проте до перерви "фармацевти" забили ще два м'ячі - відзначилися Флоріан Вірц та Роберт Андріх.

На початку другого тайму "Баєр" зробив рахунок розгромним голами Джонатана Та та Муси Діабі. "Боруссія" відповіла лише голом Штеффена Тіггеса.

"Боруссія" (43 бали) посідає друге місце в Бундеслізі, поступаючись "Баварії" вже 9 очок. Мюнхенці днем раніше перемогли вдома РБ "Лейпциг" із рахунком 3:2 .

вдома РБ "Лейпциг" із рахунком . "Баєр" розташувався на третій позиції із 38 пунктами у своєму активі.

У наступному турі "джмелі" 13 лютого зіграють проти "Уніона", а леверкузенці 12 лютого протистоятимуть "Штутгарту".

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