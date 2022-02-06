Сім голів на двох: "Боруссія" Дортмунд розгромно програла "Баєру" та пустила "Баварію" у відрив

"Джмелі" уже на 9 очок відстали від лідера чемпіонату.
"Боруссія" Дортмунд програла "Баєру" (2:5) у домашньому поєдинку 21-го туру німецької Бундесліги.
На 11-й хвилині матчу захисник "Боруссії" Мануель Аканджі зрізав м'яч у власні ворота. "Джмелі" відігралися дуже швидко завдяки автоголу Джеремі Фрімпонга. Проте до перерви "фармацевти" забили ще два м'ячі - відзначилися Флоріан Вірц та Роберт Андріх.
На початку другого тайму "Баєр" зробив рахунок розгромним голами Джонатана Та та Муси Діабі. "Боруссія" відповіла лише голом Штеффена Тіггеса.
- "Боруссія" (43 бали) посідає друге місце в Бундеслізі, поступаючись "Баварії" вже 9 очок. Мюнхенці днем раніше перемогли вдома РБ "Лейпциг" із рахунком 3:2.
- "Баєр" розташувався на третій позиції із 38 пунктами у своєму активі.
- У наступному турі "джмелі" 13 лютого зіграють проти "Уніона", а леверкузенці 12 лютого протистоятимуть "Штутгарту".
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