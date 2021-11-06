Сім голів на двох: "Чорноморець" виграв у поєдинку-трилері та відштовхнувся від дна УПЛ

Сім голів на двох: "Чорноморець" виграв у поєдинку-трилері та відштовхнувся від дна УПЛ

Одесити здобули першу перемогу від середини серпня.

Одеський "Чорноморець" переміг львівський "Рух" у надрезультативному матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги - 4:3 .

Домашній для "моряків" поєдинок відбувся на "Арені Львів", оскільки стадіон в Одесі готують до товариської зустрічі збірної України з Болгарією, запланованої на 11 листопада.

Підопічні Юрія Мороза виграли перший тайм з різницею у два м'ячі - відзначилися Владислав Ванат і Артур Авагімян.

На 57-й хвилині Георгій Цитаїшвілі зробив рахунок розгромним. Проте львів'яни несподівано знайшли сили відігратися - у воротах "моряків" розписалися Ярослав Мартинюк і Валерій Федорчук, який оформив дубль.

Однак на 83-й хвилині одесити все ж забили переможний гол - його автором став Юрій Тлумак.

Для "Чорноморця" це друга перемога в поточному сезоні УПЛ і перша від 16 серпня, коли одесити обіграли "Маріуполь" (3:2). З 11 очками "моряки" піднялися на 12-те місце в турнірній таблиці.

"Рух" звлишився на 10-й позиції, маючи у своєму активі 13 балів.

Після перерви на ігри збірних "Чорноморець" 19 листопада прийме "Динамо", а "Рух" 20 листопада на НСК "Олімпійський" зустрінеться з "Шахтарем".

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