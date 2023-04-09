Сім голів на двох: "Дніпро-1" в яскравому матчі розтрощив найгіршу команду УПЛ

Дублі записали до свого активу Артем Довбик і Олексій Гуцуляк.

"Дніпро-1" розгромив "Львів" у матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Авангард" в Ужгороді завершився з рахунком 5:2 .

У першому таймі дніпряни тричі засмутили воротаря суперника. Дублем відзначився Олексій Гуцуляк, ще один гол забив Артем Довбик.

Після перерви львів'янам несподівано вдалося скоротити відставання в рахунку до мінімуму. На 63-й хвилині забив Ярослав Богунов, а на 81-й точного удару завдав Артем Мільченко.

Однак врятуватися від поразки "Львів" не зумів. Натомість підопічні Олександра Кучера відповіли своїми двома голами. На 84-й хвилині забив Едуард Сарапій. А в компенсований час крапку в матчі поставив Довбик, оформивши таким чином дубль.

"Дніпро-1" (45 очок) йде на другому місці, скоротивши відставання від лідера – донецького "Шахтар" – до одного бала. "Львів" замикає турнірну таблицю, маючи у своєму активі 13 пунктів.

У наступному турі дніпряни 15 квітня зіграють із "Зорею", а львівський клуб 12 квітня зустрінеться з "Шахтарем" у перенесеному матчі 6-го туру.

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