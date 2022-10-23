Сім голів на двох: "Інтер" у матчі-трилері вирвав перемогу над "Фіорентиною" в Серії А (відео)

"Нерадзуррі" здобули третю поспіль перемогу в національній першості.
Міланський "Інтер" на виїзді здолав "Фіорентину" в надрезультативному матчі 11-го туру італійської Серії А - 3:4.
Уже на другій хвилині "чорно-сині" вийшли вперед зусиллями Ніколо Барелли, а на 15-й хвилині Лаутаро Мартінес зміцнив перевагу гостей.
Ще до перерви "фіалки" відповіли голом Артура Кабрала з пенальті, а на 60-й хвилині Нанітамо Іконе зрівняв рахунок у поєдинку.
На 73-й хвилині Мартінес оформив дубль, реалізувавши пенальті. Проте на останній хвилині основного часу Лука Йович знову зробив рахунок рівним. Розв'язка цього захопливого протистояння стала драматичною - на 90+5 хвилині ексфутболіст донецького "Шахтаря" Генріх Мхітарян приніс міланцям перемогу.
Фіорентина - Інтер: огляд матчу
- "Інтер" з 21 балом піднявся на сьому сходинку в Серії А. "Фіорентина" з 10 очками посідає 13-те місце.
- У наступному турі "нерадзуррі" 29 жовтня прийматимуть "Сампдорію", а "фіалки" наступного дня зіграють проти "Спеції", за яку виступає український півзахисник Віктор Коваленко.
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