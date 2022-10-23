Сім голів на двох: "Інтер" у матчі-трилері вирвав перемогу над "Фіорентиною" в Серії А (відео)

Міланський "Інтер" на виїзді здолав "Фіорентину" в надрезультативному матчі 11-го туру італійської Серії А - 3:4 .

Уже на другій хвилині "чорно-сині" вийшли вперед зусиллями Ніколо Барелли, а на 15-й хвилині Лаутаро Мартінес зміцнив перевагу гостей.

Ще до перерви "фіалки" відповіли голом Артура Кабрала з пенальті, а на 60-й хвилині Нанітамо Іконе зрівняв рахунок у поєдинку.

На 73-й хвилині Мартінес оформив дубль, реалізувавши пенальті. Проте на останній хвилині основного часу Лука Йович знову зробив рахунок рівним. Розв'язка цього захопливого протистояння стала драматичною - на 90+5 хвилині ексфутболіст донецького "Шахтаря" Генріх Мхітарян приніс міланцям перемогу.

Фіорентина - Інтер: огляд матчу

"Інтер" з 21 балом піднявся на сьому сходинку в Серії А. "Фіорентина" з 10 очками посідає 13-те місце.

У наступному турі "нерадзуррі" 29 жовтня прийматимуть "Сампдорію", а "фіалки" наступного дня зіграють проти "Спеції", за яку виступає український півзахисник Віктор Коваленко.

Читайте також:

"Реал" без Луніна переміг у центральному матчі туру та закріпився на вершині Примери (відео)

"Манчестер Юнайтед" на останніх секундах уникнув поразки від "Челсі" в АПЛ (відео)

Правою ногою в підкаті: Ярмоленко забив ефектний гол у матчі чемпіонату ОАЕ (відео)