Сім голів на двох: Мессі приніс ПСЖ драматичну перемогу над командою екстренера "Шахтаря" (відео)

Аргентинець забив вирішальний м'яч зі штрафного у компенсований час.

ПСЖ на власному полі обіграв "Лілль" у центральному матчі 24-го туру чемпіонату Франції – 4:3 .

За перші 17 хвилин поєдинку парижани двічі вразили ворота суперника – відзначилися Кіліан Мбаппе та Неймар. До перерви гості скоротили відставання зусиллями Бафоде Діакіте.

На 58-й хвилині "Лілль" відновив паритет у зустрічі – Джонатан Девід реалізував пенальті. А ще за 11 хвилин "доги", яких очолює колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека, вже були попереду – гол забив Жонатан Бамба.

Однак підопічні Крістофа Гальтьє змогли здійснити камбек. На 87-й хвилині Мбаппе зрівняв рахунок, оформивши дубль. А на 90+4-й хвилині Ліонель Мессі ударом зі штрафного вирвав для парижан перемогу.

Огляд матчу

ПСЖ (57 очок) залишився лідером чемпіонату Франції. "Лілль" (41 бал) посідає п'яте місце.

У наступному турі парижани 26 лютого на виїзді зіграють із "Марселем" українця Руслана Малиновського, 24 лютого "Лілль" прийматиме "Брест".

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