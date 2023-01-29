Сім голів на двох: "Мілан" зазнав нищівного фіаско в надрезультативному матчі Серії А (відео)

"Мілан" розгромно поступився "Сассуоло" в домашньому поєдинку 20-го туру італійської Серії А – 2:5 .

У першому таймі "чорно-зелені" несподівано тричі вразили ворота господарів. Відзначилися Грегуар Дефрель, Давіде Фраттезі та Доменіко Берарді. Команда Стефано Піолі відповіла лише голом Олів'є Жиру. Французький нападник також міг оформити дубль, але його перший м'яч було скасовано через офсайд.

На старті другої половини зустрічі Арман Лор'єнте довів справу до розгрому, реалізувавши пенальті. На 55-й хвилині Анте Ребіч міг скоротити відставання "россонері", але і це взяття воріт не було зараховане через положення поза грою.

Наприкінці зустрічі команди обмінялися голами – Матеус Енріке забив п'ятий м'яч у ворота "Мілана", на що господарі змогли відповісти тільки раз зусиллями Дівока Орігі.

Огляд матчу

Для "россонері" ця поразка стала другою поспіль у чемпіонаті Італії. Підопічні Піолі не знають смаку перемог уже протягом чотирьох поєдинків Серії А.

"Мілан" (38 очок) посідає четверту сходинку в таблиці Серії А та ризикує за підсумками цього туру вилетіти із зони Ліги чемпіонів. "Сассуоло" розташовується на 16-й позиції, маючи 20 балів.

У наступному турі чинний чемпіон Італії 5 лютого на виїзді зіграє з "Інтером", а "чорно-зелені" днем раніше приймуть "Аталанту".

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