Сім голів на двох: ПСЖ розбив "Монако" в яскравому матчі чемпіонату Франції (відео)

Парижани здобули шосту перемогу поспіль і закріпилися на першому місці Ліги 1.

ПСЖ розгромив "Монако" в домашньому матчі 13-го туру чемпіонату Франції. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" завершився з рахунком 5:2 .

На 14-й хвилині "монегаски" могли виходити вперед, але гол Вандерсона було скасовано через офсайд. Через чотири хвилини господарі поля відповіли – рахунок у грі відкрив Гонсалу Рамуш.

Минуло ще чотири хвилини і "червоно-білі" відігралися – влучного удару завдав Такумі Мінаміно.

Однак на перерву парижали пішли в ролі лідера, оскільки на 39-й хвилині пенальті реалізував Кіліан Мбаппе.

У другому таймі команда Луїса Енріке змогла розвинути свій успіх. На 70-й хвилині забив Усман Дембеле, а ще через дві хвилини Вітінья збільшив перевагу ПСЖ до трьох м'ячів.

На 75-й хвилині Фоларін Балогун вразив сітку воріт паризького клубу, подарувавши "Монако" невелику надію на камбек.

Але чинний чемпіон Франції впевнено довів справу до перемоги, забивши у компенсований час ще один гол – на 90+6-й хвилині крапку в цьому матчі поставив Рандаль Коло Муані.

Огляд матчу ПСЖ – "Монако"

Здобувши шосту поспіль перемогу в чемпіонаті, ПСЖ (30 очок) закріпився на першому місці турнірної таблиці. "Монако" (24 бали) посідає третю позицію.

У наступному турі Ліги 1 парижани на виїзді зіграють проти "Гавра", а "монегаски" приймуть "Монпельє". Обидва матчі відбудуться 3 грудня. Перед цим, 28 листопада, ПСЖ вдома зустрінеться з "Ньюкаслом" у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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