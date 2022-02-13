Сім голів та видалення: чемпіон Іспанії у божевільному матчі переграв аутсайдера Ла Ліги

Сім голів та видалення: чемпіон Іспанії у божевільному матчі переграв аутсайдера Ла Ліги

"Матрацники" вирвали перемогу на останніх хвилинах поєдинку.

В рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги мадридський "Атлетіко" вдома здобув перемогу з мінімальною перевагою над "Хетафе" - 4:3 .

Атлетіко міг вийти вперед на 9 хвилині, але Луїс Суарес не реалізував пенальті. Втім, до середини першого тайму "матрацники" вели з перевагою у два м'ячі після точних ударів Анхеля Корреї та Матеуса Куньї.

Проте вже незабаром "Хетафе" вдалося забити тричі протягом 12 хвилин - один гол відіграв Борха Майораль, а Енес Унал двічі відзначився з одинадцятиметрової позначки. Ще до перерви Корреа оформив дубль і зрівняв рахунок у поєдинку.

У другій половині зустрічі Атлетіко залишився вдесятьох, після того, як на 58-й хвилині пряме вилучення заробив Феліпе. Проте наприкінці матчу "матрацники" все ж таки вирвали перемогу стараннями Маріо Ермосо.

Наразі "Атлетіко" посідає четверте місце у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши у 23 матчах 39 очок. "Хетафе" йде на 15 позиції.

Наступний матч команда Сімеоне проведе з "Леванте", а "Хетафе" доведеться зустрітися з "Кадісом".

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