Сім голів та вилучення: "Баєр" вирвав перемогу в шаленому матчі Бундесліги (відео)

"Баєр" здобув перемогу над "Вольфсбургом" у надрезультативному матчі 4-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25. Поєдинок у Леверкузені завершився з рахунком 4:3 .

Гості відкрили рахунок уже на 5-й хвилині – автоголом відзначився Норді Мукіеле.

На це "фармацевти" відповіли голами Флоріана Вірца і Джонатана Та. Але "вовки" зуміли ще до перерви знову повести в рахунку – відзначилися Себастьян Борнаув та Маттіас Сванберг.

Підопічні Хабі Алонсо на старті другого тайму відновили паритет у грі зусиллями П'єро Інкап'є.

Розв'язна настала наприкінці зустрічі. На 88-й хвилині "Вольфсбург" залиишився в меншості – пряму червону картку за грубий фол отримав Яннік Герхард.

Господарі скористалися чисельною перевагою і в компенсований час вирвали перемогу. На 90+3-й хвилині вирішальний гол забив Віктор Боніфейс.

Огляд матчу "Баєр" – "Вольфсбург"

Після цієї перемоги "Баєр" з 9 очками піднявся на друге місце у Бундеслізі. "Вольфсбург" йде на 13-й позиції, маючи у своєму активі три залікові бали.

У наступному турі німецького чемпіонату "Баєр" 28 вересня на виїзді зіграє з "Баварією". Того ж дня "Вольфсбург" прийме "Штутгарт".

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