Сім голів на двох: "Атлетіко" розбив "Реал" у видовищному мадридському дербі

"Атлетіко" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

"Атлетіко" вдома розгромив "Реал" у центральному матчі 7-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді завершився з рахунком 5:2 .

На 14-й хвилині зустрічі господарів поля вивів уперед Робен Ле Норман. На це "вершкові" відповіли голами Кіліана Мбаппе та Арди Гюлера на 25-й і 36-й хвилинах відповідно.

Утім, перед самою перервою "матрацники" відновили паритет у грі завдяки точному удару Александера Серлота.

У другому таймі підопічні Дієго Сімеоне схилили шальки терезів на свою користь. Дубль оформив Хуліан Альварес – на 50-й хвилині аргентинський форвард реалізував пенальті, а на 64-й забив прямим ударом зі штрафного.

А крапку в мадридському дербі на 90+3-й хвилині поставив Антуан Грізманн, відправивши п'ятий м'яч у ворота "Королівського клубу".

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних – він ще не зіграв жодного поєдинку за клуб цього сезону. Ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Атлетіко" – "Реал" Мадрид

Для команди Хабі Алонсо це перша втрата очок у поточному розіграші Примери. "Вершкові" з 18 очками продовжують лідирувати, на 2 бали випереджаючи "Барселону", яка має матч у запасі.

"Атлетіко" піднявся на четверту позицію в Ла Лізі, маючи у своєму активі 12 залікових пунктів.

У наступному турі іспанського чемпіонату "Реал" 4 жовтня прийме "Вільярреал". Днем пізніше "Атлетіко" на виїзді зустрінеться із "Сельтою".

Перед цим, 30 вересня, обидва клуби зіграють у Лізі чемпіонів: "Реал" у гостях позмагається з казахстанським "Кайратом", тоді як "Атлетіко" прийме німецький "Айнтрахт".