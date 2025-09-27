ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
218
Час на прочитання
2 хв

Сім голів на двох: "Атлетіко" розбив "Реал" у видовищному мадридському дербі

Команда Хабі Алонсо зазнала першої втрати очок у новому розіграші Примери.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Атлетіко" – "Реал" Мадрид

"Атлетіко" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

"Атлетіко" вдома розгромив "Реал" у центральному матчі 7-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді завершився з рахунком 5:2.

На 14-й хвилині зустрічі господарів поля вивів уперед Робен Ле Норман. На це "вершкові" відповіли голами Кіліана Мбаппе та Арди Гюлера на 25-й і 36-й хвилинах відповідно.

Утім, перед самою перервою "матрацники" відновили паритет у грі завдяки точному удару Александера Серлота.

У другому таймі підопічні Дієго Сімеоне схилили шальки терезів на свою користь. Дубль оформив Хуліан Альварес – на 50-й хвилині аргентинський форвард реалізував пенальті, а на 64-й забив прямим ударом зі штрафного.

А крапку в мадридському дербі на 90+3-й хвилині поставив Антуан Грізманн, відправивши п'ятий м'яч у ворота "Королівського клубу".

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних – він ще не зіграв жодного поєдинку за клуб цього сезону. Ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Атлетіко" – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

Для команди Хабі Алонсо це перша втрата очок у поточному розіграші Примери. "Вершкові" з 18 очками продовжують лідирувати, на 2 бали випереджаючи "Барселону", яка має матч у запасі.

"Атлетіко" піднявся на четверту позицію в Ла Лізі, маючи у своєму активі 12 залікових пунктів.

У наступному турі іспанського чемпіонату "Реал" 4 жовтня прийме "Вільярреал". Днем пізніше "Атлетіко" на виїзді зустрінеться із "Сельтою".

Перед цим, 30 вересня, обидва клуби зіграють у Лізі чемпіонів: "Реал" у гостях позмагається з казахстанським "Кайратом", тоді як "Атлетіко" прийме німецький "Айнтрахт".

Дата публікації
Кількість переглядів
218
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie