Сім голів на двох: "Барселона" розтрощила "Севілью" в матчі Ла Ліги

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" розгромила "Севілью" в домашньому матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні завершився з рахунком 5:2 .

Ще в першому таймі каталонці тричі вразили ворота суперника — Рафінья двічі реалізував пенальті, а ще один гол забив Дані Ольмо. Перед самою перервою "нервіонці" відповіли точним ударом Осо.

На старті другого тайму Рафінья забив уже з гри, таким чином оформивши хет-трик. Також голом за "синьо-гранатових" відзначився Жоау Канселу. Андалусійці наприкінці матчу скоротили різницю в рахунку зусиллями Джибріля Соу.

Огляд матчу "Барселона" — "Севілья"

Після цієї перемоги "Барселона" (70 балів) продовжує лідирувати у Ла Лізі та відновила 4-очковий гандикап над найближчим переслідувачем, яким є мадридський "Реал". Своєю чергою, "Севілья" (31 пункт) посідає 14-ту позицію.

У наступному турі "Барселона" 22 березня прийме "Райо Вальєкано", а "Севілья" днем раніше вдома позмагається з "Валенсією".

Перед цим "Барселона" у середу, 18 березня, на своєму полі проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Ньюкасла". Перша гра між клубами завершилася внічию (1:1).