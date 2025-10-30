- Дата публікації
Сім голів на двох: визначився останній чвертьфіналіст Кубка України з футболу
"Металіст 1925" у надрезультативному матчі переміг "Агробізнес".
Харківський "Металіст 1925" вийшов до чвертьфіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.
В 1/8 фіналу харків'яни в надрезультативному матчі (4:3) обіграли "Агробізнес" з міста Волочиськ Хмельницької області, який виступає в Першій лізі.
У першому таймі "Металіст 1925" забив у ворота суперника три "сухі" м'ячі – дубль оформив Пітер Ітодо, ще один гол в активі Івана Калюжного.
На старті другої половини зустрічі підопічні Младена Бартуловича забили четвертий м'яч зусиллями Дениса Антюха.
"Агробізнес" зумів відіграти три м'ячі – відзначилися Максим Войтиховський, Іван Гаврушко та Роман Толочко, але на більше команду не вистачило.
Повне відео матчу "Металіст 1925" – "Агробізнес"
"Металіст 1925" – останній клуб, який здобув путівку до чвертьфіналу Кубка України-2025/26.
Раніше до 1/4 фіналу також вийшли "Чернігів", чернівецька "Буковина", київський "Локомотив", петровський "Інгулець", черкаський ЛНЗ, київське "Динамо" та "Фенікс-Маріуполь".
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".