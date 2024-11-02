Сім м'ячів на двох: "Жирона" без Циганкова перемогла у феєричному матчі чемпіонату Іспанії (відео)

Підопічні Мічела у гольовій перестрілці виявилися сильнішими за "Леганес".

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова здолала "Леганес" у надрезультативному домашньому поєдинку 12-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" у місті Жирона завершилася з рахунком 4:3 .

На 21-й хвилині зустрічі господарів вивів уперед Мігель Гутьєррес, але вже через три хвилини за гостей забив Ренато Тапія, зрівнявши рахунок.

На 31-й хвилині каталонці знову повели в рахунку завдяки голу Арнау Мартінеса, проте перед перервою гості відновили паритет у грі зусиллями Хуана Круса.

У другому таймі підопічні Мічела укотрели вирвалися вперед – на 62-й хвилині пенальті реалізував Крістіан Стуані, а на 73-й автоголом відзначився захисник "Леганеса" Серхіо Гонсалес.

Гості спробували врятуватися від поразки – на 77-й хвилині Мунір Ель-Хаддаді скоротив відставання своєї команди до мінімуму, але "Жирона" таки змогла втримати переможний результат.

Зазначимо, що Циганков залишився поза заявкою "біло-червоних" на цей поєдинок через м'язову травму.

Огляд матчу "Жирона" – "Леганес"

Після цієї перемоги "Жирона" (15 очок) піднялася на десяте місце у Ла Лізі. "Леганес" (11 балів) перебуває на 15-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Іспанії команда Циганкова 10 листопада на виїзді зустрінеться з "Хетафе", а "Леганес" днем ранше прийме "Севілью".

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