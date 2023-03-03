Сімейний успіх Вернидубів: "Кривбас" обіграв "Колос" у матчі-відкритті другого кола УПЛ (відео)

"Кривбас" виявився сильнішим за "Колос" у стартовому матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Кривому Розі завершився з рахунком 1:0 .

У першому таймі жодна з команд не змогла забити. А ось після перерви "Кривбас" вирвав перемогу – на 60-й хвилині точним ударом після розіграшу кутового відзначився Віталій Вернидуб, який є сином керманича криворіжців Юрія Вернидуба.

Огляд матчу

Зазначимо, що саме цим поєдинком розпочалося друге коло чемпіонату України. Завершення сезону, який складається з тридцяти турів, заплановано на 3 червня.

Після перемоги "Кривбас" (21 очко) піднявся на шосте місце в таблиці УПЛ. "Колос" (20 балів) опустився на сьому позицію.

У наступному турі криворіжці зіграють з "Шахтарем", а "Колос" зустрінеться з "Рухом". Обидва матчі відбудуться 12 березня.

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