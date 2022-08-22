"Сімферополь - Україна": Усик емоційно відповів на вигуки вболівальника з трибун про Крим після бою з Джошуа (відео)

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик назавжди поставив крапку щодо того, чий Крим.

Зазначимо, спільнота останнім часом багато критикувала Усика щодо його коментарів про окупований Росією Крим, він неодноразово уникав питання про територіальну приналежність півострова, наче боючись назвати Крим частиною України.

Утім, після бою-реваншу українець, який є уродженцем Сімферополя, раз та назавжди сказав, кому саме належить його місто. Так, один із вболівальників декілька разів вигукнув із трибун "Сімферополь", на що Сашко спочатку попросив ще раз вимовити місто, а потім відповів "Україна".

Вважаю, це відео ідеально закінчує марафон по #UsykJoshua2



tik tok hnatyshynoxana pic.twitter.com/aX1jFmpYco — Андрій Розанов (@AndriiRozanov) August 21, 2022

Цікаво, що "бронзова" призерка Олімпійських ігор-2016 гімнастка Ганна Різатдінова також згадала Сімферополь, коли привітала Усика з перемогою.

"Українці незламні. Спасибі, Усик, за твою незламність, за віру та надію, яку ти нам подарував. Приклад всім. Ось такі вони, сімферопольські пацани – непереможні", - написала Різатдінова у своєму Instagram.

У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія), Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

Тепер у колекції українця не вистачає ще пояса за версією WBC, яким володіє британець - Тайсон Ф'юрі.

Читайте також:

Бій за "абсолюта" ближче, ніж очікувалося: ЗМІ назвали дату та місце проведення бою між Усиком та Ф'юрі

Легенда боксу закликав Усика та Ф'юрі провести бій за абсолютне чемпіонство - промоутер британця вже говорить про організацію поєдинку

Проти непереможного суперника: названа точна дата наступного бою Ломаченка